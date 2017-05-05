Алексей Бадюков: "Барабанова на заметку должны взять клубы НХЛ"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков разобрал игру сборной России в первом матче чемпионата мира-2017 со Швецией (2:1 Б).

– Игра оставила хорошее впечатление, особенно учитывая тот факт, что это первый матч турнира, а у нас была самая молодая команда на чемпионатах мира с 1993-го года, – сказал Бадюков. – Я волновался, как ребята проявят себя против шведов, у которых все защитники выступают НХЛ. Можно было предполагать, что наши соперники лучше проявят себя в контроле шайбы. Но по желанию и тактической игре россияне точно не уступили, а в некоторых моментах и превзошли шведов. Если бы наша сборная использовала свои моменты, то победила бы и в основное время.

– Как прокомментируете шайбу Линдхольма?

– Здесь имела место тактическая ошибка россиян, а Элиас Линдхольм показал, что он в порядке. Шведы очень здорово смотрелись – все игроки этой команды хорошо катаются и способны наказывать за малейшие ошибки. А если возвращаться к нашим, то хочу отметить, что ребята хорошо двигались и показали желание победить. Если останется такая же воля к победе и движение, то у нас все будет хорошо. Правда, в следующей игре с Италией нужно показать несколько другой хоккей – более атакующий.

– Сегодня отличилось разрушительное звено Андронова, а вовсе не российские звезды из НХЛ. Где наши лидеры?

– Да, Барабанова перевели в это звено. Он отлично провел матч. Видно, что у парня большое будущее. Думаю, его взяли себе на заметку многие клубы, в том числе и НХЛ. А трудовая шайба Андронова говорит, что у него другой стиль игры. Не такой, как, например, у Мозякина. Думаю, звено Сергея еще себя проявит.

– Когда покажет себя новичок "Вегаса" Шипачев?

– Конечно, ему нужно прибавлять в игре без шайбы. Ждал, что наши лидеры, обыграв соперника, будут продолжать двигаться с шайбой, а они просто ставят корпус и ждут, кому отдать передачу. Может быть, физики не хватает, может, ребята стараются больше играть на партнеров.

– Почему у Андронова сегодня получилось, а у Шипачева – нет?

– Просто у них разный стиль игры. Если бы все хоккеисты были одинаковые, да вообще, все люди бы были одинаковыми, то мы бы вымерли, как динозавры!. Но все игроки – разные. Шипачев и Дадонов входят в зону, делают "улитки", ищут возможность для паса. Хитрые, иногда наивные передачи, но смотрятся они красиво. В игре со Швецией такие пасы проходили, но моменты не использовались. Когда нужно было продавить и сыграть агрессивно, то сработало звено Барабанов – Андронов – Телегин. Это не значит, что Шипачев плохо провел матч, просто у него не получилось отличиться набранными очками. Если с итальянцами сборная России будет играть в креативном стиле, как в прошлом году это делало звено Шипачев – Дадонов – Панарин, то у нее все получится. (Ярослав СУСОВ)