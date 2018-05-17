Чемпионат мира

20:40 | Хоккей — Чемпионат мира

Алексей Анисимов: "Удаление Капризова дешевое, не уровня последних минут четвертьфинала ЧМ"


Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов негативно оценил удаление нападающего сборной России Кирилла Капризова в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Канадой (4:5 ОТ). Напомним, что победный гол был забит после нарушения Капризова. По словам Анисимова, это дешевое удаление, но формально оно было.

– Дешевое удаление не уровня последних минут четвертьфинала, – заявил Анисимов. – Формально оно было. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча Россия – Канада //
Все о чемпионате мира по хоккею

Опрос

Удаление Капризова в овертайме четвертьфинала ЧМ Россия - Канада - это...
голосовать
Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Россия на чемпионате мира по хоккею-2018
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!