Алексей Анисимов: "Назначение российских арбитров на финал ЧМ - совокупность заслуг КХЛ и ФХР"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов отметил, что назначение российских судей на финальный матч чемпионата мира является плодом совместной работы департамента судейства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Федерации хоккея России (ФХР).

В финале чемпионата мира сборная Швеции по буллитам обыграла команду Швейцарии со счетом 3:2. Игру обслуживали арбитры из России и Канады: главные судьи - Роман Гофман и Оливер Гуин и линейные - Глеб Лазарев и Натан Ванустен. Всего матчи чемпионата мира в Дании обслуживали шесть арбитров КХЛ, из которых четыре россиянина. Помимо Гофмана и Лазарева это главные судьи Константин Олейнин и чех Антонин Ержабек и линейные - Александр Отмахов и белорус Дмитрий Голяк.

- Третий год подряд финал обслуживают именно арбитры КХЛ и российские в том числе. Есть определенная планка, которая задрана и ниже которой опускаться нельзя, - цитирует ТАСС Анисимова. - Все российские арбитры получили назначения на матчи плей-офф, а два из них отработали финал - это признание всей российской школы арбитража и совокупность работы департамента судейства КХЛ и Федерации хоккея России (ФХР) в направлении судейства.

Хочется, чтобы в будущем не шесть арбитров КХЛ обслуживали матчи чемпионата мира. В моем понимании должно быть порядка 10-12 арбитров КХЛ из 36 работающих на турнире. Тем более, что у нас интернациональная лига.