Александр Жуков: "На судейство пенять не надо, матч Канада – Россия был равный". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

19:45 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Александр Жуков: "На судейство пенять не надо, матч Канада – Россия был равный"

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Президент ОКР Александр Жуков высказал мнение, что судейство в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 между сборными России и Канады (2:4) было объективным.

– Бывает, жалко, конечно, ведь вели со счетом 2:0, – приводит ТАСС слова Жукова. – Играли на победу, хорошо, уверенно, но, к сожалению, было много удалений. На судейство пенять не надо, был равный матч, но в третьем периоде подустали. Это спорт, в котором бывают и победы, и неудачи; надо играть за третье место на победу, а канадцы являются достойными соперники, что тут говорить.

Трансляция матча Канада – Россия // Канада – Россия. Онлайн //
Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ //
Не дотерпели. Ключевые моменты матча Россия – Канада

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http://tass.ru/sport/4268267​

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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КОММЕНТАРИИ (1)
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nailsh78

я не помню хоккеиста Жукова - зачем мне его мнение ?!

20:13