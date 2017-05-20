Александр Жуков: "На судейство пенять не надо, матч Канада – Россия был равный"

Президент ОКР Александр Жуков высказал мнение, что судейство в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 между сборными России и Канады (2:4) было объективным.

– Бывает, жалко, конечно, ведь вели со счетом 2:0, – приводит ТАСС слова Жукова. – Играли на победу, хорошо, уверенно, но, к сожалению, было много удалений. На судейство пенять не надо, был равный матч, но в третьем периоде подустали. Это спорт, в котором бывают и победы, и неудачи; надо играть за третье место на победу, а канадцы являются достойными соперники, что тут говорить.

Трансляция матча Канада – Россия // Канада – Россия. Онлайн //

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