Александр Жуков: "Матч с США ничего не решал, сборная России еще себя покажет"

Президент ОКР Александр Жуков выразил мнение, что из поражения сборной России в матче чемпионата мира-2017 против США не стоит делать серьезных выводов. Россияне уступили со счетом 3:5, опустились на второе место в группе и сыграют в четвертьфинале с Чехией.

- Хоккейная сборная в принципе хорошо играет, последний матч ничего не решал. Я думаю, сборная себя покажет, - цитирует "Р-Спорт" Жукова.

Матч Россия - Чехия состоится 18 мая, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.