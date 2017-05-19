Александр Юдин: "Канадцы научились играть в российский хоккей, но мы победим"

Серебряный призер чемпионата мира 2002 года Александр Юдин в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады подчеркнул, что канадцы играют российской тактикой. Он также добавил, что наша сборная сможет победить и выйти в финал турнира.

– Будет очень хороший матч. Все мечтали, что Россия и Канада сойдутся в финале, но вышло по-другому, – сказал Юдин. – В любом случае это классное противостояние, в котором мы победим. Почему? Потому что канадцы уже начинают заниматься шапкозакидательством, они уже заранее пишут, что выиграли. А в хоккее самое страшное, это когда ты не уважаешь соперника.

– Судите по матчу с немцами?

– Эта встреча является показателем того, что канадцы не смогли их обыграть на одном коньке. Любая шальная шайба – и все могло бы закончиться по-другому.

– Вы сказали, что сборная России победит канадцев, а счет ожидаете крупный?

– Да нам это все равно. Любой счет будет хорошим, главное выиграть.

– В 2015 году мы уступили канадцам 1:6. Стоит ли выходить на встречу с реваншистскими настроениями за такой крупный счет?

– Дело в том, что канадцы уже играют нашей российской тактикой. Они смотрят, если наша команда сильная – они играют в откат, если нет – по-другому. Они научились нашему хоккею. Здесь все зависит от тренерского штаба. Мы идем правильным путем, просто ребята у нас молодые. Если их правильно наиграют и они обстреляются на этом чемпионате мира, то на Олимпиаде они как раз всех порвут. Сейчас я слышу много разговоров о том, что наконец-то наша команда управляемая. По идее, всегда надо брать игроков, которые беспрекословно слушают тренера. Им сказали перепрыгнуть лавку и убежать, они должны это сделать и не спрашивать, зачем. Тогда эта команда обыграет всех. Сыграть с канадцами и победить их – мечта каждого российского игрока. Это очень важно, и мы можем это сделать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.