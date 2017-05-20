Александр Юдин: "Канада сделала в третьем периоде то, что раньше делали мы"

Серебряный призер чемпионата мира Александр Юдин после полуфинального матча чемпионата мира по хоккею-2017 Россия – Канада (2:4) отметил, что россияне играли с соперником на равных. Сборная под руководством Олега Знарка в третий раз уступила канадцам. В третьем периоде россияне упустили перевес в две шайбы, пропустив четыре раза подряд.

– Чего нашей сборной не хватило для победы?

– Здесь есть три важные ошибки. Первая – это когда в начале периода Ткачев не забил в пустые ворота. Вторая – в моменте с первой пропущенной шайбой. Если бы Киселевич не взял одного игрока соперника, а стоял бы между двух – гола бы не было. И третий момент – это второй гол. Если бы Проворов правильно сыграл в этом эпизоде, стоял лицом к шайбе и партнерам, гола бы не было, потому что как только ты отворачиваешься и не видишь шайбы – это сразу гол. Вот три составляющих нашей неудачи.

В целом могу сказать, что мы выдержали натиск канадцев, силовую борьбу, но не смогли держать строй. Вот и все. Это был самый важный матч для нас. В предыдущие года канадцы были на голову сильнее нас. Получалось, что в третьем периоде мы всегда показывали характер, играли через не могу, когда уже никто не верил. А сейчас получилось так, что канадцы сделали то же самое, что делали мы. Они забросили четыре шайбы в третьем периоде. Но мы сегодня играли с ними на равных. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Не дотерпели. Ключевые моменты матча Россия – Канада