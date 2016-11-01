Александр Радулов: "Сборная России достойно выступила на Кубке мира"

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов подчеркнул, что у него нет конфликта с тренерским штабом сборной России. Форвард отметил, что принять участие в чемпионате мира ему помешала травма.

- У меня абсолютно нормальные отношения со всеми. Я ни с кем не ругался, - сказал Радулов в интервью официальному сайту НХЛ. - У меня была травма, которая помешала поехать на чемпионат мира в Москве. После этого турнира тренерский штаб решил, что поедут другие ребята. Это их право, их выбор. Они - тренеры, и я не могу это контролировать.

Если меня вызвали, то я поехал. Не вызвали - не поехал. Не могу приехать и сказать: я здесь, возьмите меня, я буду играть! Следил за Кубком мира, болел за ребят. Считаю, что они достойно выступили.