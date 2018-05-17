Александр Мостовой: "В овертайме Россия допустила глупое удаление"

Бывший футболист Александр Мостовой – о поражении сборной России в четвертьфинале чемпионата мира от Канады (4:5 ОТ).

– Я когда делал прогноз говорил, что наши не проиграют в основное время, – сказал Мостовой. – Это не та Канада, которая громила в Сочи три года назад. В сегодняшней игре канадцев я ничего такого не видел. Даже увидел минус – это вратарь. Все говорили, что голкиперы у них слабые и действительно это было видно. Две шайбы точно были вратарские.

А наши ребята сыграли не так, конечно, как раньше, со шведами, где мы полтора периода имели инициативу. Была более ровная игра. Поначалу канадцы превосходили нас в какой-то резкости. Но мы удачно забивали, удачно отыгрывались. А в овертайме была глупейшая ошибка, удаление, и шикарный пас Макдэвида все решил.

– Неужели Капризову нельзя было быть аккуратнее в овертайме?

– Можно, конечно, предъявлять ему какие-то претензии, но это же не предвидишь. Никто не знает, как получится.

– Если говорить в целом, заслужен ли такой результат, учитывая, что мы не выиграли ни у одной сильной сборной на этом чемпионате мира?

– Ну, не выиграли и не выиграли. Никто особенно и не рассчитывал выиграть у всех сильных сборных. Мы понимали, что едем ни сильнейшим составом.

– От наших лидеров сегодня ожидали большего?

– Я сегодня вообще не видел Гусева. В какой-то момент даже подумал, что он не играет. Но ребята сделали свое дело на Олимпиаде, а сегодня просто так получилось. Человек ведь не робот.

Я, например, доволен игрой Дацюка. Он в своем возрасте не опускается ниже своей феноменальной игры, что он сегодня лишний раз показал. И отрабатывает, и борется, и выдает. Вот с кого надо брать пример. А у молодых ребят большое будущее. Они уже олимпийские чемпионы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)​

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