Александр Мостовой: "У канадцев есть Макдэвид? А у нас Гусев, Капризов и Дацюк"

Бывший футболист Александр Мостовой считает, что сборная России не проиграет канадцам в основное время в предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018.

– Мы неплохо начали игру со шведами, хотя они считались фаворитами, – сказал Мостовой. – Мне понравилось физическое состояние наших ребят. Они не уступали и даже где-то превосходили соперника в движении. Первая шайба шведов немного смутила наших игроков. Они стали больше думать об обороне, хотя моменты были. При счете 1:0 у наших были возможности увеличить счет. А так шведы доказали, что являются фаворитами турнира.

– Мы проиграли двум серьезным соперникам: чехам и шведам. Это не настораживает в преддверии матча с Канадой?

– Нет, не настораживает. Сколько раз мы говорим, что все основные события начинаются в плей-офф. Столько было случаев, когда проигрываешь тем и тем, а потом выигрываешь. А канадцы... Их финны разнесли, латвийцев они обыграли только в овертайме. Поэтому все шансы сейчас уравнялись. Я смотрел их матчи, да, это канадцы, но наши тоже неплохо играли. С ними можно играть спокойно.

– В чем сильные стороны канадцев?

– Это слова "Канада", кленовый лист. Когда они выходят, они несутся, бьются, они всегда заряжены, никогда не останавливаются. Это помимо хоккейных плюсов.

– Стоит ли бояться Макдэвида? Это действительно лучший хоккеист мира?

– У них есть Макдэвид, но и у нас Гусев, Капризов, Дацюк. Есть, чем ответить.

– Каков ваш прогноз на предстоящей матч?

– Все считают канадцев фаворитами, но я думаю, что в основное время вничью мы можем сыграть. Думаю, мы не проиграем в основное время, а там как получится.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Россия – Канада. Игра состоится 17 мая, начало – в 17.15 по московскому времени. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Чемпионат мира-2018 по хоккею. Россия – Канада и другие пары 1/4 финала //

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