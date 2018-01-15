Александр Медведев: "У нас есть время, чтобы построить новую арену к чемпионату мира-2024"

Первый президент КХЛ, член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что Санкт-Петербург может принять чемпионат мира-2024. По его словам, у города есть возможность провести турнир на аренах, которые уже построены.

– Была информация, что Санкт-Петербург может принять чемпионат мира-2024 по хоккею в новом дворце. Это реально?

– Прогресс по проекту нового дворца очень хороший. Его поддерживают город и лично губернатор. У нас есть отличный опыт с "Хоккейным городом", когда в рамках бюджета, в короткие сроки был создан такой проект. Если кто-то не был там – советую сходить, посмотреть, на каком высоком уровне там все сделано. Сейчас идет дооснащение – там будет медицинский центр, ресторан, гостиница, уже появился экипировочный центр. Когда все делаешь профессионально, то бюджет исполняется без превышения при соответствующем качестве.

– Речи идет о том, что чемпионат мира-2024 примет именно СКК?

– На самом деле есть возможность провести чемпионат мира на тех аренах, которые уже имеются – это Ледовый и "Юбилейный". Последний дворец совсем недавно принимал чемпионат мира и был заполнен почти на всех матчах. Но, в любом случае у нас есть время, чтобы построить новую арену к чемпионату мира-2024.

– Планируете построить совершенно новую арену, или реконструировать СКК?

– СКК будет перестроен. Думаю, что его архитектурный облик сохраниться. Это несложно – шайба, она везде шайба. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

ИИХФ в курсе, что Россия собирается подать заявку на проведение чемпионата мира-2024//

Санкт-Петербург может принять чемпионат мира-2024