Александр Медведев: "Радует, что у сборной России есть перспектива"

Первый президент КХЛ Александр Медведев в интервью "СЭ" отметил, что его радует игра сборной России на чемпионате мира-2017. Команда выступает на турнире одним из самых молодых составов за последнее время и в пяти матчах одержала пять побед.

– На чемпионат мира сборная России привезла сверхмолодой состав, с подавляющим большинством игроков из КХЛ. Это решение тренеров, вас, как одного из основателей лиги, порадовало?

– Да, меня это радует. Надеюсь, и болельщиков сборная порадует не только хорошей игрой, но и отличным результатом. У нас очень молодая команда, чуть ли не самая молодая за последние 10 лет. Это означает, что у нашей сборной есть перспектива. Хочу еще раз напомнить старое правило: "сильная лига – сильная сборная".

– Сборная России стартовала с победы над шведами, а затем стала легко обыгрывать соперников, у которых уровень заметно ниже нашего. Какие-то выводы по первым матчам можно делать?

– Могу напомнить, что у нас были чемпионаты, где мы проигрывали не самым сильным соперникам. Например, французам, которые и на этом турнире выглядят здорово: обыграли финнов, бились с Канадой. При поддержке болельщиков они показывают очень хороший хоккей. Уровень команд заметно различается, но случаются сюрпризы. Вспомним поражение финнов от Франции. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Александра Медведева