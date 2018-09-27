Александр Медведев – о ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге: "ИИХФ смотрит вперед и придерживается старого правила, что политика вне спорта"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев прокомментировал "СЭ" информацию о том, что чемпионат мира в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге. В августе президент СКА Геннадий Тимченко объявил о строительстве в городе на Неве новой арены вместимостью более 22 тысяч зрителей под чемпионат мира по хоккею.

- Чемпионат мира как раз совпадает со сроками строительства новой арены, - сказал Медведев. – Думаю, что это будет хороший толчок для развития хоккея в нашей стране.

- Как думаете, будет ли заполняться стадион на 22 тысячи нероссийских матчах турнира?

- Поработаем так, чтобы заполнялся.

- В других видах спорта у нас отбирают соревнования в нашей стране, а в хоккее наоборот. О чем это говорит?

- Это говорит о том, что Международная федерация хоккея все-таки смотрит вперед и придерживается старого правила, что политика вне спорта.

Напомним, что в этом же году в Новосибирске состоится Молодежный чемпионат мира. (Игорь Новиков).