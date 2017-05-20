Александр Медведев: "Надеюсь, Ковальчук останется в СКА". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

14:43 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Александр Медведев: "Надеюсь, Ковальчук останется в СКА"

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Первый президент КХЛ Александр Медведев перед полуфинальным матчем чемпионата мира между сборными России и Канады отметил, что ждет зрелищной игры, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Медведев добавил, что о контракте Евгения Дадонова со СКА стоит говорить после 1 июля.

– Ждем хорошей игры, которая принесет победу. Разумеется, матч должен получиться зрелищным. Это же Россия – Канада. Швеция по составу сильнее, но финны могут преподнести сюрприз.

Что касается контракта Дадонова, то давайте дождемся 1 июля. А по Ковальчуку – надеюсь, что он все-таки останется.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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