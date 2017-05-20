Александр Медведев: "Надеюсь, Ковальчук останется в СКА"

Первый президент КХЛ Александр Медведев перед полуфинальным матчем чемпионата мира между сборными России и Канады отметил, что ждет зрелищной игры, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Медведев добавил, что о контракте Евгения Дадонова со СКА стоит говорить после 1 июля.

– Ждем хорошей игры, которая принесет победу. Разумеется, матч должен получиться зрелищным. Это же Россия – Канада. Швеция по составу сильнее, но финны могут преподнести сюрприз.

Что касается контракта Дадонова, то давайте дождемся 1 июля. А по Ковальчуку – надеюсь, что он все-таки останется.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.