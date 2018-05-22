Чемпионат мира

12:10 | Хоккей — Чемпионат мира

Александр Лукашенко: "Белоруссия вылетела из элиты по делу, нечего делать с такой игрой в этом дивизионе"


Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал игроков сборной за выступление на чемпионате мира-2018. Белорусы потерпели семь поражений в семи матчах и вылетели из элитного дивизиона.

- То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, по делу, их место там. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем, - цитирует ТАСС Лукашенко. - Сейчас федерация хоккея все больше кивает на "Динамо", что клуб не выполняет своих обязательств, а клуб говорит о том, что им самим нужно играть и выигрывать, показывать игру. Чтобы у нас не было расхождений, надо сделать так, чтобы лучшие игроки играли в "Динамо", а самые лучшие динамовские - в сборной.

Все должно быть заточено на страну. Должны играть белорусские хоккеисты и прежде всего вратари. Это не дело, что у нас нет нормальной защиты, да и нападения нет. Если за десяток матчей не могут забить десяток голов, это не команда.

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http://tass.ru/sport/5221013

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