Александр Кожевников: "В матче с Канадой поставлю на Россию. Но счет не будет крупным"

Олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что в предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 сборной России с канадцами не будет большого количества заброшенных шайб. По словам хоккеиста счет не будет крупным.

– Илью Воробьева насторожили два поражения от серьезных соперников. А вас?

– Естественно. Впереди нас ждут канадцы, и они будут играть по-другому. Хотя по мощи они уступают шведам. У нас есть вариант с ними зацепиться, кто бы что бы ни говорил. Если будем играть, как со шведами, у нас есть шансы победить, потому что у них и вратарская позиция не так сильна, и в обороне они не так слаженно действуют. Просто, когда канадцы выигрывали с такими счетами, думаю, люди просто их боялись. Но шведы, считаю, намного сильнее выглядят. И финны тоже. Поэтому у нас есть хорошие шансы, но при одном условии: надо всем из окопов вылезать.

– Что-то положительное можно извлечь из поражения шведам?

– Положительный момент психологический, что канадцам нельзя проигрывать. Просто надо побеждать, больше вариантов нет. А то все начнут говорить, что ничего хорошего у нас нет. Хотя со шведами мы играли неплохо. Правда, полтора звена у нас: там один, в этом звене один. Первое звено у нас здорово играет, ну и пара защитников. Остальных не видно.

– Почему?

– Не знаю. Сильнее-то игроков нет. Хотя есть, кого было брать. Но это тренерское решение, что пригласили этих ребят.

– Какие прогнозы на матч с Канадой?

– Если будем играть, как со шведами, у нас больше шансов выиграть. Все-таки, я поставлю на наших. Не думаю, что счет будет крупным.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Россия – Канада. Игра состоится 17 мая, начало – в 17.15 по московскому времени. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Чемпионат мира-2018 по хоккею. Россия – Канада и другие пары 1/4 финала //

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