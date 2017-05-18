Александр Кожевников: "Уверен, если встретимся с финнами в финале, выиграем"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил удовлетворение игрой сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира с Чехией (3:0). Также он отметил, что для него не стало неожиданностью поражение США в параллельной игре с Финляндией (0:2).

– Мы выиграли у чехов за счет мастерства и тренерской мысли, – сказал Кожевников. – Ребята молодцы, что сделали правильные выводы после матча с американцами. Мы отдали территорию и старались сыграть в свою игру. У нас большинство защитников – атакующие, поэтому надо было отдать территорию на какое-то время, а мастерства у нас больше, чем у чехов. Как должно было быть, так и сыграли.

– Но начало матча все равно получилось тяжеловатым.

– Для меня тоже стало неожиданным, что чехи так начали матч, но, наверное, наш тренерский штаб был готов к тому, что соперник полетит забрасывать одну шайбу, а потом будет играть на контратаках, где чехи сильны. Этого не получилось. Наша команда сыграла правильно.

– Теперь нам, видимо, в полуфинале играть с Канадой. Как оцените шансы?

– Надо дождаться окончания их матча с немцами. Никто не знает, как он сложится. Мы понимаем, кто фаворит, а как там получится…

– Американцы проиграли Финляндии. Может, хорошо, что мы уступили США и не попали на финнов?

– Для меня поражение США ожидаемо. Американцы собрали молодую команду и психологически они выложились в матче с нами. Им везло, а везение у молодых – это не система, поэтому они потеряли много моральных сил. Классные команды всегда сочетают молодежь с ветеранами. А что касается вопроса, мы бы финнов обыграли, как и чехов. В финале мы, возможно, с финнами и встретимся и, уверен, обыграем их. У финнов обалденный вратарь, но в нашей победе над ними у меня нет сомнений. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча Россия – Чехия //

Трансляция матча США - Финляндия