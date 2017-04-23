Александр Кожевников: "У Радулова свои обиды, уговаривать его, что ли?"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что уговаривать Александра Радулова поехать на чемпионат мира-2017 не имеет смысла. Форвард "Монреаля" после вылета из Кубка Стэнли (2-4 с "Рейнджерс") заявил, что, скорее всего, пропустит ЧМ-2017.
– У Радулова есть основания делать такое заявление – свои обиды, – считает Кожевников. – Он их использует. Какие обиды? Не взяли на Кубок вызова, заставляли играть больного. Ну не хочет ехать, значит, не хочет. Уговаривать что ли? Мы уже два первенства мира без него играли и в какой-то степени привыкли к его отсутствию. Ничего страшного. В сборной не должно быть такого. Если игрок не хочет выступать в национальной команде, значит, ему не надо в ней выступать. К тому же, может, у Радулова травма, кто знает? Мы же ничего не знаем, чтобы обвинять человека.
– Вы бы стали вызывать Радулова в сборную на месте тренерского штаба или лучше сразу переключиться на других ребят?
– Если человек так себя ведет, зачем его приглашать? Я бы не вызвал. Это очень сильный игрок, который пригодился бы команде. Тут даже разговоров нет. Но зачем его уговаривать? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
CSKA79
Все, кто каким-либо образом, причастен к Газпрому, становятся гнилыми людьми. Знарка уважал, как мужика, но теперь он петух опущенный для меня.
13:23
fifa_guru
Werewolf да его и не звали. просто вопрос, а у нас обсуждения) ТШ "повезло" с панариным и кучеровым
13:19
Werewolf
Я вообще не понимаю что за сыр-бор развели. Человек сказал - не хочу, ну и все. Зачем извиняться? Не нужно было самим обидки разводить на КМ. А то сейчас Радулов виноват. По человечески тоже к игрокам нужно относиться. А теперь не хочет - и не надо. Мало хоккеистов что ли? Возьмите кого другого и весь разговор. А то начали обсуждение, получается косвенно признают что хотели бы его видеть в составе и жалеют об этом. Если бы им он не был нужен, то даже не обратили бы внимание на его слова. Не хочет - возьмут другого, вот и весь разговор. Что слюни и сопли разводить то...
13:09
.BattleFish.
Саша Кожевников единственный кто назвал реальную причину отказа, скотское отношение к людям в ТШ сборной нашей страны!
12:53
fifa_guru
правильно говорит. дожили, блин. уговаривать игрока поиграть за сборную))) не хватает все же советского воспитания где-то.. ну не должен ТШ прогибаться под игрока, тем более как Радулов. каково остальным хоккеистам в сборной глядя на это "зрелище"? да и если игрок не желает (либо обиды и конфликт с ТШ), то какая у него будет там игра? сами хоть подумайте
12:53
эстонский армеец
Перед такими игроками надо уметь извиниться! Знарку просто такого не дано - он "приблатнённый" мужичок (только кепочку ещё надеть).
12:33
0500
Поэтому АК и не тренер сборной, а один из 'Рейнгольдов'.
12:19