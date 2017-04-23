Александр Кожевников: "У Радулова свои обиды, уговаривать его, что ли?"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что уговаривать Александра Радулова поехать на чемпионат мира-2017 не имеет смысла. Форвард "Монреаля" после вылета из Кубка Стэнли (2-4 с "Рейнджерс") заявил, что, скорее всего, пропустит ЧМ-2017.

– У Радулова есть основания делать такое заявление – свои обиды, – считает Кожевников. – Он их использует. Какие обиды? Не взяли на Кубок вызова, заставляли играть больного. Ну не хочет ехать, значит, не хочет. Уговаривать что ли? Мы уже два первенства мира без него играли и в какой-то степени привыкли к его отсутствию. Ничего страшного. В сборной не должно быть такого. Если игрок не хочет выступать в национальной команде, значит, ему не надо в ней выступать. К тому же, может, у Радулова травма, кто знает? Мы же ничего не знаем, чтобы обвинять человека.

– Вы бы стали вызывать Радулова в сборную на месте тренерского штаба или лучше сразу переключиться на других ребят?

– Если человек так себя ведет, зачем его приглашать? Я бы не вызвал. Это очень сильный игрок, который пригодился бы команде. Тут даже разговоров нет. Но зачем его уговаривать? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)