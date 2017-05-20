Александр Кожевников: "Судейство? А что о нем говорить"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников после полуфинального матча чемпионата мира по хоккею-2017 Россия – Канада (2:4) отметил, что у национальной команды на протяжении всего турнира было много удалений. Сборная под руководством Олега Знарка в третий раз уступила канадцам. В третьем периоде россияне упустили перевес в две шайбы, пропустив четыре раза подряд.

– Чего, на ваш взгляд, не хватило сборной России для победы?

– Не хватило уверенности. Два периода мы играли прекрасно, но потом ребята дрогнули психологически, потому что стали допускать глупые ошибки. Можно валить на лед, но у канадцев почему-то шайба не прыгала, они все делали для того, чтобы забить. Плюс у наших ребят было две контратаки, которые при счете 2:1 могли завершиться взятием ворот. Была бы совершенно другая игра. Наверное, просто на наших парней грузом легла большая психологическая ответственность.

– Как вы оцениваете судейство?

– Ну а что о нем говорить. Одно удаление, конечно, сомнительное, а в другом случае они дали четыре минуты. При такой игре отдавать территориальное преимущество канадцам – это серьезная вещь.

– Вам не показалось, что с нашей стороны было многовато удалений?

– Конечно, много. Но у нас на протяжении всего турнира было много удалений. Во всех стыковых матчах мы очень много удаляемся. Думаю, это связано с техническими возможностями. Это все нарабатывается с детства. Много ошибок. Поэтому мы и говорим, что надо заниматься детским хоккеем.

– С кем нам было бы удобнее сыграть за третье место?

– Все равно. Дай бог, чтобы у ребят хватило психологии. Так трудно психологически после поражения, когда ведешь 2:0, игра складывается в твою сторону, и уступить в итоге. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)