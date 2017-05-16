Александр Кожевников: "Поражение от США? Никакой трагедии не произошло"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников после поражения сборной России в матче чемпионата мира по хоккею-2017 от США (3:5) отметил, что даже при такой игре у россиян команды были шансы на победу. Он отметил, что соперник сумел оказать серьезное сопротивление команде Олега Знарка.

– Никакой трагедии нет, ничего страшного не произошло, – сказал Кожевников. – Это был первый серьезный матч на турнире, и мы получили небольшой щелчок по носу. Раньше все легко давалось, а с американцами мы получили сопротивление. Было видно, что соперник поработал над тактикой, грамотно все делал. Но даже при такой игре у нас были шансы на ничью и даже на победу. Но не получилось. Хорошо, что встряска произошло сейчас, а не в плей-офф. Думаю, что там у нас будет совсем другая игра.

– Что именно не получилось у нашей сборной?

– Мы целый период играли в меньшинстве из-за удалений. Просто кошмар. Но сами виноваты. Половина-то удалений точно были. Тяжело играть в четыре хоккеиста, которые целый период пахали. Только во втором периоде, когда мы не удалялись, у нашей сборной стала получаться игра.

– Как оцените большое преимущество США по броскам?

– Они сразу на десять бросков нас обогнали, когда играли в большинстве. И потом, в каких-то моментах, когда можно было бросать, мы больше играли в пас. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" вел текстовую трансляцию встречи