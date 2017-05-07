Александр Кожевников: "Надо сокращать команды на ЧМ - убирать три-четыре сборные"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников после победы сборной России над Италией (10:1) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что встреча была похожа на товарищескую и предложил переименовать ЧМ в товарищеский турнир. Также он отметил, что в завтрашней игре с немцами болельщики не увидят такого крупного счета.

– После первой игры наши ребята раскатались, – сказал Кожевников. – Видно, что есть характер. Да, что-то не получалось, но так всегда на первенстве мира и любом турнире. Надо раскататься. Здорово, что такой счет. После второго периода у наших хоккеистов многое началось получаться.

– Такой крупный счет наталкивает на вопрос нужны ли на турнире команды, вроде Италии и Словении, которых топ-сборные очень легко обыгрывают?

– Конечно, нужно уменьшать количество команд. Три-четыре сборные надо убирать. Оптимальный вариант – это как было в старые времена, когда собирались самые сильные команд. Это мастерство и удовольствие для болельщиков. Тем более, это не олимпийские игры, которые проводятся раз в четыре года. Это там можно растягивать турнир. Но не первенство мира. Ну ладно, размялись и размялись. Получилась тренировочная игра. Но так можно играть без названия первенства мира – проводить товарищеские матчи.

– Чего ждете от нашей сборной в матче с немцами?

– Я не думаю, что будет большой разрыв в счете, потому что немцы играют чисто от обороны. Не знаю, как будут играть немцы, но у таких команд, как Италия, Германия, Швейцария, бывают года, когда они собирают состав, кого-то адаптируют под свою сборную, перекупают, какие-то сюрпризы преподносят. А стабильности у них никогда не будет. Они могут где-то выстелить, а потом мы их пять лет не слышим и не видим. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" вел трансляцию матча Италия - Россия