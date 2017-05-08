Александр Кожевников: "Мозякину нанесли травму умышленно"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил недовольство судейством в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 Германия – Россия (3:6). Также он отметил, что у россиян в этой игре было больше взаимопонимания.

– Ребята играли хорошо, было видно, что они получают удовольствие от хоккея. Сегодня было больше взаимопонимания, но немного расслабились в конце матча. Это, наверное, наше слабейшее место. Нужно играть до конца. Ну и судейство меня просто поражает. Белова бьют в открытую, хамят. Видно, что арбитры это замечают. Где же справедливость? Нет ее у судей. Они обостряют игру. А мы говорим, что спорт – это мир, уважение, честность. Этого нет. Жаль, что ребята пропустили шайбы в конце матча. Там даже не их расслабленность была, а хамские поступки соперников, – рассказал Кожевников.

– Немецкий игрок умышленно нанес травму Мозкину?

– Я думаю, да. Правильно этого парня удалили до конца матча.

– Стоит ли его дисквалифицировать дополнительно?

– Это не так важно. Если у нас и будет с немцами еще одна игра где-то когда-то… Самое главное, чтобы Сергей Мозкин восстановился.

– Стоило ли Сергею Плотникову так заводиться в конце матча?

– Он делал то, что делают все, подтолкнул нападающего, который был перед ним. Пусть даже Сергей нарушил правила, как считает судья. Немец в наглую отмахивался два раза и ничего не получил. Нужно было тогда давать обоюдное удаление. Понятно, что судьи обостряли игру, что там местные болельщики и все такое. Жаль только, что наши ребята страдают и получают травмы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча Германия – Россия