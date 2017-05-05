Александр Гуськов: "Думаю, у России еще есть время на адаптацию на ЧМ-2017"

Бывший защитник сборной России, а ныне – известный комментатор Александр Гуськов подвел итоги первого матча российской команды на чемпионате мира по хоккею-2017 против Швеции (2:1 Б). Специалист отметил, что шведы стали для россиян по-настоящему серьезным соперником.

– Поворотным моментом стала ротация звеньев перед третьим периодом?

– Точечная ротация позволила немного поменять игру, – сказал Гуськов. – Было понятно, что в таком сочетании, с каким мы начали матч со шведами, пройти весь турнир не получится. От ротации никуда не деться. В первой же игре Барабанова поставили в номинально первое звено, и результат пришел.

– Проявить себя нашим лидерам не позволил противник?

– Да. Сегодня шведы создали давление. Это по-настоящему серьезный соперник для россиян. Так что весь матч можно назвать вкатывающим в турнир. Хотя проигрывать в нем в наши планы не входило. Думаю, у нас еще есть время на адаптацию.

– Почему защитники не столь активно подключались к атаке?

– Нужно отталкиваться от тактики тренерского штаба. Шведы очень быстро переходят из обороны в атаку. Возможно, именно поэтому так редко подключались к атакам наши защитники, опасаясь провалов. Но когда это было необходимо, подключались и Гавриков, и Проворов. Нельзя утверждать, что защитники не заходили дальше чужой синей линии. Хотя и суперподключений мы тоже не увидели. (Евгений БЕЛОУСОВ, Ярослав СУСОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча Швеция - Россия