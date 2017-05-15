Александр Эггер: "Забил в свои ворота, потому что поскользнулся. Это мой последний матч за сборную Италии"

Защитник сборной Италии по хоккею Александр Эггер после поражения от команды Дании (0:2) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что завершает карьеру в сборной. Напомним, что в этой встрече капитан итальянцев забросил шайбу в свои ворота на последних минутах встречи.

– Обидно, что проиграли, потому что матч был равный, – цитирует "Р-Спорт" Эггера. – Забил в свои ворота, потому что поскользнулся. Не хочу винить во всем лед, такого не должно было случиться на предпоследней минуте основного времени. Это однозначно был мой последний матч за сборную Италии. Никогда не мог подумать, что закончу карьеру в сборной после автогола в матче, по итогам которого команда вылетит из элиты, но это жизнь.

Итальянцы забили в свои ворота самый нелепый автогол чемпионата мира //

"СЭ" вел трансляцию матча