Александр Эдлер: "Арена в Париже действительно жаркая, но Швеция была к этому готова"

Защитник сборной Швеции Александр Эдлер подчеркнул, что хоккейная арена в Париже, принимавшая матчи чемпионата мира-2017, слишком жаркая, но игроки были к этому готовы. Шведы в четверг со счетом 3:1 обыграли швейцарцев в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже. Ранее арену в столице Франции подверг критике главный тренер сборной России Олег Знарок.

– Здесь очень жарко, играть действительно не очень удобно, но мы были готовы к этому, знали про такие условия еще вчера, – приводит "Р-Спорт" слова Эдлера. – Надо сказать, что лед оказался на удивление неплохим. Мне кажется, это классная арена. Да, она слишком теплая, но у нее есть масса других плюсов. Причина победы... Знаете, надо назвать (Хенрика) Лундквиста – это один из сильнейших вратарей мира. Его сейвы оказались ключевыми в сегодняшней игре. Кроме того, мы смогли сыграть как команда, и это стало залогом победы.