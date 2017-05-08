Александр Барабанов: "Плотников, молодчик, полетел сразу драться за Мозякина"

Нападающий сборной России Александр Барабанов после победы в матче чемпионата мира по хоккею-2017 над Германией (6:3) выразил надежду, что с капитаном национальной команды Сергеем Мозякиным все хорошо, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК и Алексей ШЕВЧЕНКО. У 36-летнего форварда подозрение на сотрясение.

– Насколько большой потерей стал Мозякин?

– Большой, естественно, это же наш капитан. Надеюсь, с ним все хорошо.

– После травмы Мозякина попытались как-то сплотиться?

– Естественно. Серега Плотников, молодчик, полетел сразу драться. Такие моменты – сплачивают команду.

– Завтра в России празднуется День победы. Вас как-то накручивали перед матчем, говорили о его важности?

– Не накручивали нас никак. Все и так все сами понимают. Что это очень важная игра. Что очень важно победить. Мы очень рады, что выиграли.

– Знаете уже, куда завтра поедете, какое будет мероприятие?

– Честно говоря, пока не знаю.