Александр Барабанов: "Немцы опустили руки? Просто мы забили"

Нападающий сборной России Александр Барабанов после победы в матче чемпионата мира по хоккею-2017 над Германией (6:3) отметил, что в начале встречи у россиян все получалось, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК и Алексей ШЕВЧЕНКО.

– В начале забили очень важный гол, – сказал Барабанов. – Потом в большинстве забивали – опять хорошо реализовывали. Все у нас получалось, все хорошо.

– После быстрого гола и пятиминутного удаления немцы опустили руки?

– Не немцы опустили. Мы забили просто. И продолжали в том же духе играть: бились, старались.

– На ноль сыграть не удалось.

– Конечно, не хотелось пропускать голы. В меньшинстве еще пропустили – тоже не очень приятно.

– Как вам играется в новом звене? Есть какая-то разница в плане задания, в плане роли?

– Нормально играется. Задание у всех одно и то же.

– Барри Смит, скаут "Чикаго", сказал, что вы можете стать одним из открытий чемпионата мира.

– Приятно, когда такие люди такое говорят. Надо оправдывать ожидания.