Александр Барабанов: "Надо было выводить шайбу из зоны. У нас это хромало"

Нападающий сборной России Александр Барабанов считает, что он и его партнера много ошибались в обороне в матче группового этапа чемпионата мира против команды Чехии (3:4 ОТ). Барабанов добавил, что тренерский штаб просил своих подопечных не давать пространства игрокам соперников.
– Почему не удалось сдержать звено Яшкина, Крейчи и Пастрняка?
– Мы сами ошибались в своей зоне, – цитируют "Известия" Барабанова. – Нам надо было минимизировать собственные ошибки и выводить шайбу из зоны. У нас не раз это хромало. Поэтому чехи наказывали нас за наши ошибки.
– Тренерский штаб давал персональные установки в отношении главного звена чехов?
– Нас просили играть поплотнее, не давать им пространства.
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https://iz.ru/742335/aleksei-fomin/aleksandr-barabanov-nas-prosili-plotnee-igrat-so-zvenom-pastrniaka