Александр Барабанов: "Микротравма дает о себе знать"

Нападающий сборной России Александр Барабанов отметил настрой команды после победы над Словакией (6:0) в матче чемпионата мира-2017. Также форвард признался, что не успел до конца залечить повреждение, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО и Юрий ГОЛЫШАК.

– Сегодня со всеми успел поиграть, – сказал Барабанов. – Я уже говорил, что готов играть везде, так что все нормально. Лед не самый лучший.

– Как здоровье?

– Микротравма дает о себе знать. В любом случае сегодня сыграл бы.

– Со словаками лучше получилось, чем с датчанами?

– Да, сегодня с самого начала команда была заряжена на результат. Это принесло свои плоды.

Трансляция матча Россия - Словакия