Алекс Киллорн: "Ситуацию с критикой Кучерова раздули из ничего"

Нападающий "Тампа-Бэй" и сборной Канады Алекс Киллорн в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира-2017 против России отметил, что не держит зла на партнера по клубу Никиту Кучерова, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. В апреле в СМИ появились высказывания российского форварда, раскритиковавшего некоторых партнеров по команде.

- Немцы очень здорово оборонялись и не дали нам много шансов поиграть в большинстве, - сказал Киллорн. - Удаляют все-таки в плей-офф пореже. А большинство – одна из наших сильнейших сторон. Правда, у России тоже спецбригады здорово играют. Так что, может, это и хорошо. Главное для нас – взять шайбу под свой контроль. Тогда будет проще.

- Как вы, кстати, отнеслись к словам Кучерова, раскритиковавшего одноклубников по "Тампе", где вы как раз и выступаете?

- Честно говоря, я с ним разговаривал на эту тему. Он сказал мне, что тему раздули из ничего, преувеличив что-то. И у меня нет причин ему не верить. Он отличный партнер по команде. Тут, правда, он будет соперником. Так что для меня все россияне будут на одно лицо. Персонального внимания никому уделять не буду. Мы хотим взять золото, а когда цель такая – никаких друзей на льду не бывает.

- Вы же должны знать какие-то секреты Василевского? Все-таки каждый день выходите с ним на лед.

- Конечно, он мне хорошо знаком (улыбается). Но фишка в том, что у него попросту нет каких-то слабых мест. И в нем очень развит дух соревновательности. Каждый бросок он воспринимает как вызов. Поэтому против него тяжело играть.

- Вы как считаете, Россия – Канада – главное противостояние в хоккее?

- Именно так. И на всех уровнях. Да, у нас вырисовывается неплохое соперничество со сборной США, но с Россией у нас очень богатая история, начавшаяся еще в 1970-х. Так что это очень крутое противостояние, и я очень жду того, что стану его частью.

Матч Россия - Канада состоится 20 мая, начало - в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.