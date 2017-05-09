Агент: "Тарасенко не приедет на чемпионат мира-2017, потому что у него было огромное количество хоккея"

Майк Льют, агент нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко, отметил, что игрок за прошедшие 14 месяцев провел очень много матчей. По его словам, по этой причине форварда не будет в составе сборной России на чемпионате мира-2017.

- За последние 14 месяцев у игроков было огромное количество хоккея, - приводит stltoday.com слова Льюта. - Чемпионат мира в прошлом году, Кубок мира и 82 игры регулярного чемпионата. Чемпионат мира-2017 - лишняя нагрузка для тех, кто играл во втором раунде плей-офф. Конечно, я за то, чтобы Тарасенко не играл.