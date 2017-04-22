Чемпионат мира

00:55 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Агент: "Из ФХР с Панариным пока никто не связывался"

0
0
0
0

Александр Черных, агент нападающего Артемия Панарина сообщил, что Федерация хоккея России еще не связывалась с его клиентом по поводу возможного участия в чемпионате мира-2017 в составе сборной России. По его словам, игрок сейчас проходит медобследование.

- Панарин сказал, что с ним еще не связывались, так как он проходил медобследование у врачей, - приводит ТАСС слова Черныха. 

Напомним, "Чикаго" ранее вылетел из плей-офф НХЛ, уступив в первом раунде "Нэшвиллу" со счетом 0-4. Панарин набрал одно очко в четырех матчах, Артем Анисимов не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4203265

0
0
0
0
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий