Агент: "Из ФХР с Панариным пока никто не связывался"

Александр Черных, агент нападающего Артемия Панарина сообщил, что Федерация хоккея России еще не связывалась с его клиентом по поводу возможного участия в чемпионате мира-2017 в составе сборной России. По его словам, игрок сейчас проходит медобследование.

- Панарин сказал, что с ним еще не связывались, так как он проходил медобследование у врачей, - приводит ТАСС слова Черныха.

Напомним, "Чикаго" ранее вылетел из плей-офф НХЛ, уступив в первом раунде "Нэшвиллу" со счетом 0-4. Панарин набрал одно очко в четырех матчах, Артем Анисимов не отметился результативными действиями.