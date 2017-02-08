Аболс вошел в тренерский штаб сборной Латвии на чемпионат мира

Генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации Виестурс Козиолс подтвердил, что наставник "Лады" Артис Аболс вошел в тренерский штаб сборной Латвии, сообщает Sportacentrs.com. 44-летний специалист станет помощником Боба Хартли в национальной команде на чемпионате мира-2017 в Германии и Франции.

В качестве тренера Аболс долгое время работал с рижским "Динамо" – с 2008 по 2015 год, после чего возглавил "Ладу" и работает с клубом до сих пор. Тольяттинская команда занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции и потеряла шансы на попадание в плей-офф.