Аарон Экблад: "Россия - особенный для меня соперник"

Защиник "Флориды" и сборной Канады Аарон Экблад заявил, что для него матч с российскими хоккеистами в четвертьфинале чемпионата мира-2018 будет особенным. Спортсмен сравнил предстоящую игру с военным сражением.

– У нас нет разочарования по поводу третьего места на групповой стадии, – цитирует ТАСС Экблада. – Да, мы выбрали не самую простую дорогу к финалу. Нам нужно было лучше играть в предыдущих матчах.

У России мастеровитая команда с хорошим нападением, невероятно опасна во всех ситуациях. Они отлично обращаются с шайбой и хорошо переходят из обороны в атаку. Россия – это особенный для меня соперник, думаю, нас ждет матч, который можно сравнить с военным сражением.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Канада. Игра состоится 17 мая, начало – в 17.15 по московскому времени.

Свежие новости о чемпионате мира по хоккею – здесь //

Чемпионат мира по хоккею-2018. Четвертьфинал. Россия – Канада и другие матчи //

Владислав Третьяк: "Россия сможет победить сборную Канады" //

Билл Питерс: "Я бы выделил в составе россиян Дацюка, и Капризов обращает на себя внимание"