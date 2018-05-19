Аарон Экблад: "Испытываю что-то вроде шока после поражения от Швейцарии"

Защитник сборной Канады Аарон Экблад прокомментировал поражение от Швейцарии (2:3) в полуфинале чемпионата мира-2018. В финале швейцарцы сыграют со Швецией.

- Что случилось? Вы недооценили швейцарцев?

- Швейцарцы сыграли невероятно. С самого первого вбрасывания они насели на нас, ни на секунду не расслаблялись, не давали нам спуску и сыграли лучше, чем мы. Хорошая у них команда. Мы желаем им удачи в финале.

- Вас шокировало это поражение?

- Что-то вроде шока определенно испытываю. Никогда не хочется проигрывать матчи вот так. Мы сыграли-то неплохо. Можно даже сказать – хорошо. Выложились полностью. Но все равно проиграли.

Не знаю, чего нам не хватало. Наверное, голов. Вратарь швейцарцев Дженони стоял на голове, когда мы доминировали, а это нередко случалось. Уверен, что аналитические выкладки покажут, что мы были в порядке. Мы много времени проводили в зоне атаки, пусть и не зарабатывая при этом удаления, как хотели. Но солидный кусок времени мы торчали в зоне Швейцарии.

- Будет ли у команды желание бороться за бронзу?

- Я всегда хочу побеждать, бронза – тоже медаль. Мы выступаем за честь страны. И для нас важно завоевать бронзу. Мы гордимся своей страной и сборной, особенно – в матчах с США. (Игорь ЕРОНКО)

Трансляция матча Канада - Швейцария //

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