445 тысяч человек посетили матчи чемпионата мира

445 тысяч человек побывали на матчах чемпионата мира в Дании, заявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Турнир проходит в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.

- Матчи турнира посетило 445 тысяч болельщиков, - цитирует ТАСС Фазеля. - Благодарю и поздравляю датскую федерацию за то, что все так было организовано. Это был очень большой вызов для вас, и никто не ожидал, что будет такое большое количество болельщиков. Нужно было поработать, чтобы привлечь такое большое количество людей.

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