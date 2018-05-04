Чемпионат мира

15:49 | Хоккей — Чемпионат мира

ŠKODA предоставила организаторам ЧМ парк из 50 автомобилей

Главная арена ЧМ-2018.
Главная арена ЧМ-2018.

Компания ŠKODA 26-й год поддерживает чемпионат мира по хоккею, который в этом году проходит в Дании с 4 по 20 мая. Как генеральный спонсор и транспортный партнер, чешский бренд предоставила организаторам мероприятия парк из 50 автомобилей. С 1992 года модели ŠKODA на чемпионатах проехали суммарно более 6 миллионов километров. Автомобили марки будут выставляться на двух площадках турн6ира в Копенгагене и Хернинге, кроме того.

"Наше сотрудничество с чемпионатом мира по хоккею IIHF – давняя традиция и одно из центральных направлений нашей спонсорской стратегии, – сказал член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за продажи и маркетинг Алан Фави. – Хоккей на льду является одним из самых популярных видов спорта не только на родине бренда в Чехии, но и на других важных для нас рынках. Только в 2017 году более миллиарда человек следило за ходом чемпионата по телевизору. Благодаря этому спонсорству, за последние годы нам удалось существенно усилить имидж бренда ŠKODA на международном уровне".

 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!