17 игроков из КХЛ вошли в состав сборной Белоруссии на ЧМ

Стал известен состав сборной Белоруссии на чемпионат мира, который пройдет в мае в Германии и Франции, информирует официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии. Команда в групповом турнире сыграет с Канадой, Финляндией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Францией и Словенией.

Полностью состав сборной Белоруссии выглядит так:

вратари – Кевин Лаланд, Михаил Карнаухов (оба – "Динамо" Мн), Виталий Трус ("Неман", Гродно, экстралига);

защитники - Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (все – "Динамо" Мн), Владимир Денисов ("Трактор"), Павел Воробей ("Динамо-Молодечно", экстралига), Олег Евенко ("Кливленд Монстерз", АХЛ);

нападающие - Сергей Дрозд, Александр Кулаков, Артем Волков, Сергей Костицын, Александр Павлович, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Андрей Стась (все – "Динамо" Мн), Андрей Костицын ("Сочи"), Артем Демков ("Шахтер-Солигорск", экстралига), Егор Шарангович ("U20", экстралига), Александр Когалев ("Юность-Минск", экстралига), Михаил Стефанович ("Неман", Гродно, экстралига), Шарль Лингле ("Айсберен", Германия).