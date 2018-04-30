10 игроков из КХЛ вошли в состав сборной Белоруссии на чемпионат мира

Штаб сборной Белоруссии во главе с Дэйвом Льюисом определился с игроками, которые сыграют на чемпионате мира в Дании, информирует "Прессбол". В команду входят 25 человек. Из них 10 выступают в КХЛ. Турнир стартуем 4 мая.

Состав сборной Белоруссии:

вратари – Иван Кульбаков ("Куод-Сити", ECHL), Виталий Трус ("Неман"), Михаил Карнаухов ("Динамо" Мл);

защитники – Степан Фальковский ("Онтарио", AHL), Владимир Денисов ("СайПА", Финляндия), Роман Дюков ("Сарыарка", ВХЛ), Евгений Лисовец ("Динамо" Мн, КХЛ), Кристиан Хенкель ("Динамо" Мн, КХЛ), Никита Устиненко ("Юность"), Павел Воробей ("Куньлунь", КХЛ), 89. Дмитрий Коробов (без клуба);

​нападающие – Павел Развадовский ("Юность"), Сергей Дрозд ("Динамо" Мн, КХЛ), Артем Демков ("Шахтер"), Джефф Платт (ЦСКА, КХЛ), Егор Шарангович ("Динамо" Мн, КХЛ), Александр Матерухин ("Шахтер"), Максим Сушко ("Оуэн-Саунд", OHL), Шарль Лингле ("Динамо" Мн, КХЛ), Александр Павлович ("Динамо" Мн, КХЛ), Артем Левша ("Неман"), Александр Китаров ("Динамо" Мн, КХЛ), 78. Артем Кислый ("Неман"), Евгений Ковыршин ("Динамо" Мн, КХЛ), Артур Гаврус ("Динамо" Мл).