Чемпионат мира

15:56 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

10:1 против Италии - четвертые "+9" сборной России

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Победа над Италией в матче группового турнира ЧМ-2017 (10:1) стала одной из крупнейших одержанных сборной России на чемпионатах мира. В предыдущие годы со счетом 10:1 россияне громили Казахстан в 2006-м и Данию в 2016-м, а ворота британцев в 1994 году поразили сразу 12 раз, пропустив, правда, трижды. (Кирилл БУРДАКОВ)

Крупнейшие победы сборной России на чемпионатах мира

Дата

Место проведения

Соперник

Счет

26.04.1994

Больцано, Италия

Великобритания

12:3

06.05.2006

Рига, Латвия

Казахстан

10:1

12.05.2016

Москва, Россия

Дания

10:1

07.05.2017

Кельн, Германия

Италия

10:1

03.05.1992

Прага, Чехословакия

Франция

8:0

25.04.1995

Евле, Швеция

Швейцария

8:0

27.04.2007

Москва, Россия

Дания

9:1

Трансляция матча Италия – Россия

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