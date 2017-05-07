10:1 против Италии - четвертые "+9" сборной России

Победа над Италией в матче группового турнира ЧМ-2017 (10:1) стала одной из крупнейших одержанных сборной России на чемпионатах мира. В предыдущие годы со счетом 10:1 россияне громили Казахстан в 2006-м и Данию в 2016-м, а ворота британцев в 1994 году поразили сразу 12 раз, пропустив, правда, трижды. (Кирилл БУРДАКОВ)
Крупнейшие победы сборной России на чемпионатах мира
|
Дата
|
Место проведения
|
Соперник
|
Счет
|
26.04.1994
|
Больцано, Италия
|
Великобритания
|
12:3
|
06.05.2006
|
Рига, Латвия
|
Казахстан
|
10:1
|
12.05.2016
|
Москва, Россия
|
Дания
|
10:1
|
07.05.2017
|
Кельн, Германия
|
Италия
|
10:1
|
03.05.1992
|
Прага, Чехословакия
|
Франция
|
8:0
|
25.04.1995
|
Евле, Швеция
|
Швейцария
|
8:0
|
27.04.2007
|
Москва, Россия
|
Дания
|
9:1