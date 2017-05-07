10:1 против Италии - четвертые "+9" сборной России

Победа над Италией в матче группового турнира ЧМ-2017 (10:1) стала одной из крупнейших одержанных сборной России на чемпионатах мира. В предыдущие годы со счетом 10:1 россияне громили Казахстан в 2006-м и Данию в 2016-м, а ворота британцев в 1994 году поразили сразу 12 раз, пропустив, правда, трижды. (Кирилл БУРДАКОВ)

Крупнейшие победы сборной России на чемпионатах мира

Дата Место проведения Соперник Счет 26.04.1994 Больцано, Италия Великобритания 12:3 06.05.2006 Рига, Латвия Казахстан 10:1 12.05.2016 Москва, Россия Дания 10:1 07.05.2017 Кельн, Германия Италия 10:1 03.05.1992 Прага, Чехословакия Франция 8:0 25.04.1995 Евле, Швеция Швейцария 8:0 27.04.2007 Москва, Россия Дания 9:1

Трансляция матча Италия – Россия