0:4 за период у сборной России было только однажды

Проиграв третий период полуфинального матча чемпионата мира против Канады со счетом 0:4, сборная России повторила свой худший результат для одного игрового отрезка. 20 лет назад россияне позволили сборной Финляндии превратить 3:4 в 7:4 за 20 минут третьего периода. Также по четыре шайбы за период нашей сборной забрасывали канадцы в 1992 году (но после 40 минут счет был 5:0) и американцы в четвертьфинале ЧМ-2013. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда сборная России пропускала четыре шайбы за период на чемпионатах мира

Дата Стадия Соперник После двух периодов Третий период Итоговый счет 04.05.1992 Гр.турнир Канада 5:0 1:4 6:4 03.05.1997 Гр.турнир Финляндия 4:3 0:4 4:7 16.05.2013 1/4 финала США 1:4 2:4 3:8 20.05.2017 1/2 финала Канада 2:0 0:4 2:4

Трансляция матча Канада – Россия // Канада – Россия. Онлайн //

Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ //

Не дотерпели. Ключевые моменты матча Россия – Канада