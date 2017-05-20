0:4 за период у сборной России было только однажды

Проиграв третий период полуфинального матча чемпионата мира против Канады со счетом 0:4, сборная России повторила свой худший результат для одного игрового отрезка. 20 лет назад россияне позволили сборной Финляндии превратить 3:4 в 7:4 за 20 минут третьего периода. Также по четыре шайбы за период нашей сборной забрасывали канадцы в 1992 году (но после 40 минут счет был 5:0) и американцы в четвертьфинале ЧМ-2013. (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда сборная России пропускала четыре шайбы за период на чемпионатах мира
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
После двух периодов
|
Третий период
|
Итоговый счет
|
04.05.1992
|
Гр.турнир
|
Канада
|
5:0
|
1:4
|
6:4
|
03.05.1997
|
Гр.турнир
|
Финляндия
|
4:3
|
0:4
|
4:7
|
16.05.2013
|
1/4 финала
|
США
|
1:4
|
2:4
|
3:8
|
20.05.2017
|
1/2 финала
|
Канада
|
2:0
|
0:4
|
2:4
Трансляция матча Канада – Россия // Канада – Россия. Онлайн //
Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ //
Не дотерпели. Ключевые моменты матча Россия – Канада