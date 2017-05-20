0:4 за период у сборной России было только однажды. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

19:50 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

0:4 за период у сборной России было только однажды

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Проиграв третий период полуфинального матча чемпионата мира против Канады со счетом 0:4, сборная России повторила свой худший результат для одного игрового отрезка. 20 лет назад россияне позволили сборной Финляндии превратить 3:4 в 7:4 за 20 минут третьего периода. Также по четыре шайбы за период нашей сборной забрасывали канадцы в 1992 году (но после 40 минут счет был 5:0) и американцы в четвертьфинале ЧМ-2013. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда сборная России пропускала четыре шайбы за период на чемпионатах мира

Дата

Стадия

Соперник

После двух периодов

Третий период

Итоговый счет

04.05.1992

Гр.турнир

Канада

5:0

1:4

6:4

03.05.1997

Гр.турнир

Финляндия

4:3

0:4

4:7

16.05.2013

1/4 финала

США

1:4

2:4

3:8

20.05.2017

1/2 финала

Канада

2:0

0:4

2:4

Трансляция матча Канада – Россия // Канада – Россия. Онлайн //
Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ //
Не дотерпели. Ключевые моменты матча Россия – Канада

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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