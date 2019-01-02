Звезда молодежной сборной Кравцов назвал лучших игроков. Ответ вас удивит

Нападающий молодежной сборной России Виталий Кравцов считает нападающего Уэйна Гретцки лучшим форвардом в хоккее. 19-летний спортсмен также отметил игру Конора Макдэвида, Евгения Кузнецова, Джонни Годро и Элиаса Петтерсона.

– Кто лучший центральный нападающий по твоему мнению?

– Назову Уэйна Гретцки. Потрясающий хоккеист. И за "Рейнджерс" играл. Он завершил, когда я еще не родился, но никто ведь не отменял видео. Он очень тонко чувствовал игру. И играл "по красоте".

Лучшие из тех, кто играет прямо сейчас, на мой взгляд, – Коннор Макдэвид, Евгений Кузнецов, Джонни Годро и Элиас Петтерссон. Макдэвид вообще с другой планеты. Нет смысла его даже обсуждать. За него говорит статистика и то, что он показывает на льду. На Кузнецова я в детстве ходил смотреть. И там было на что посмотреть. Петтерссон – молодой и уже так здорово играет. Я вообще больше слежу за молодыми хоккеистами, чем за возрастными. Годро тоже не "старичок", и какие передачи отдает! – сказал Кравцов.

Кравцов - настоящее явление российского хоккея. Интервью звезды молодежки - в рубрике Еронко