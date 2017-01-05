13:24 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Жюльен Готье: "Канада просто играла сильнее Швеции"

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Форвард молодежной сборной Канады Жюльен Готье, оформивший дубль в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира со Швецией (5:2), считает, что его команда играла лучше соперника. Также он отметил отличное взаимодействие игроков.

- Мы просто играли сильнее, - цитирует пресс-служба турнира Готье. - Думаю, что мы имеем лучшую химию между игроками, и именно поэтому мы в финале.

Матч за третье место Россия - Швеция состоится в Монреале сегодня и начнется в 23.30 по московскому времени, а финальный поединок США - Канада - завтра в 4.00.

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Материалы REN-TV

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