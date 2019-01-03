Журналист TSN Фрэнк Серавалли: "Трудно не болеть за швейцарцев"

Канадский журналист TSN Фрэнк Серавалли высказался о поражении сборной Канады на МЧМ. Он также отметил игру команды Швейцарии.

– Самое лучшее – на МЧМ играют тинейджеры, – заявил Серавалли. – Эмоции бушуют, и результат непредсказуем. Четвертьфиналы это подтвердили.

– Как восприняли вылет Канады?

– Игра была на тоненького. Канаде не везло в течение всей игры, особенно в последние 15 минут. Дипьетро отделяло от шатаута меньше минуты, и тут ему забивают после броска Толванена из-за ворот. Нереализованный буллит Комтуа добил канадцев. А после того, как у Добсона сломалась клюшка, у всех отвалились челюсти.

– Что будет дальше?

– Будут собрания, будут обсуждения, канадцы разберутся в том, что случилось сегодня, и почему впервые в истории на домашнем МЧМ сборная Канады осталась без медалей.

Это напоминание о том, насколько изменился хоккей. Люди должны помнить, что это глобальный турнир, шансы на победу в котором теперь уже не только у России и Канады, которые выиграли 27 из первых 33 турниров. При этом лишь во второй раз за современную историю МЧМ шведы и канадцы не пробились в полуфинал.

Хорошие игроки есть повсюду. Это была не лучшая сборная Канады. В ней не оказалось звезд. Учитывая контрольные матчи, канадцы одержали 5 побед в 8 матчах. И единственное, что могло впечатлить – две победы над швейцарцами.В следующем году все может быть по-другому. Чем и прекрасен МЧМ.

– Что думаете о полуфиналах?

– Трудно не болеть за швейцарцев, когда они прогрессируют с каждым годом. Импонирует их тренер Кристиан Вольвенд, который всегда искренен. Год назад он привез 14 хоккеистов, которые были младше на год или два. И говорил, что шансов против Канады нет. Теперь у него все шансы с подготовленной командой. Пожелаю ему удачи – это все-таки не самая хоккейная страна. (Андрей Бротский)

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