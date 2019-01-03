Журналист Nhl.com Кевин Вудли: "Меня взбесило желание Канады засушить игру"

Канадский журналист Nhl.com Кевин Вудли рассказал, что его взбесило желание сборной Канады засушить игру в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира c командой Финляндии (1:2 ОТ). Он также отметил вратарскую бригаду России, назвав ее лучшей на турнире.

– Я и после двух периодов матча Канада – Финляндия говорил, что если рассчитываете, что ваш вратарь выиграет матч, надо забивать больше, чем один гол, – заявил Вудли. – Дипьетро дал команде шанс и был лучшим в составе, но его оппонент тоже был хорош. В овертайме надо отдать должное финскому голкиперу.

Меня немного взбесило намерение Канады засушить игру. Так большие дела не делаются. Дипьетро отлично сыграл. Но нельзя же играть, полагаясь на одного только вратаря. Хотя Канада создала несколько моментов. И тут уже хорош был Луукконен.

Я уже не раз говорил, что у сборной России – лучшая вратарская бригада на турнире. Не отказываюсь от своих слов. (Андрей Бротский)

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