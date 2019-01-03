Защитник сборной России Саморуков о вылете канадцев: "Нам все равно. Главное – Россия"

Защитник молодежной сборной России Дмитрий Саморуков подвел итоги четвертьфинала против сборной Словакии (8:3), прокомментировал вылет канадцев и озаботился результатами молодежной сборной Казахстана.

– В конце ребята уже чуть расслабились, поскольку к этому моменту добились хорошего счета и сделали игру, – рассказал Саморуков. – Каждый старался сам себя показать чуть-чуть. В этом ничего такого нет. Ребята, которые играли раньше поменьше, получили шанс. В большинстве кое-что поменяли. Все сработало.

– Что скажете про сборную США?

– Нас ждет очень серьезная игра. Год назад мы им уступили в четвертьфинале. Постараемся их игру как следует разобрать и выйти на матч с хорошим настроем. С каждой встречей к нам приходит больше уверенности. Надо соблюдать дисциплину, чаще играя в равных составах.

– Рады вылету канадцев?

– Все равно. Главное – Россия. Еще надо, чтобы Казахстан в элите остался. (Алексей Шевченко)