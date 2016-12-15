За сборную Канады на МЧМ-2017 сыграют 5 участников МЧМ-2016

Тренерский штаб молодежной сборной Канады определился с заявкой на молодежный чемпионат мира 2017 года. Как сообщает пресс-служба федерации хоккея Канады, Мэтью Барзал, Томас Шабо, Жюльен Готье, Митчелл Стивенс и Дилан Стром, принимавшие участие в МЧМ-2016, сыграют на турнире, который пройдет с 26 декабря по 5 января. Канадцы сыграет в одной группе с Россией, Латвией, Словакией и США.

Полностью состав сборной Канады на молодежный чемпионат мира-2017 выглядит следующим образом:

голкиперы Картер Харт, Коннор Ингрэм;

защитники Джейк Бин, Кейл Клаг, Данте Фаббро, Ноа Юулсен, Джереми Лозон, Филипп Майерс, Шабо;

нападающие Барзал, Готье, Стром, Стивенс, Энтони Чирелли, Диллон Дубе, Пьер-Люк Дюбуа, Матье Жозеф, Тайсон Йост, Майкл Маклеод, Тэйлор Рэддиш, Николя Руа и Блэйк Спирс.