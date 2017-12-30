Юрий Бабенко: "Вопрос по игре молодежной сборной России? Их всегда много"

Тренер молодежной сборной России Юрий Бабенко в преддверии матча группового турнира молодежного чемпионата мира со Швецией, подчеркнул, что у игроков национальной команды не было серьезных обращений к врачам. По словам специалиста, некогда думать о болячках на таких турнирах.
– У вас много вопросов по игре? – вопрос Бабенко.
– Их всегда много. Все мы люди, и не ошибается только тот, кто ничего не делает. Стараемся корректировать. Если вы констатируете улучшение от игры к игре – это плюс для нашей команды.
– Брагина порадовало "3 на 5" против белорусов. Что важнее – сыграть правильно тактически или самоотверженно?
– Для меня в этой ситуации самоотверженность выходит на первое место. Можно что-то постараться перекрыть, но это будет мало значить, если ты не готов поймать на себя шайбу.
– Как здоровье поймавших ее Каюмова и Шолохова?
– Серьезных обращений к докторам не было. Все – в рабочем режиме. На таком коротком турнире о болячках будем думать только в самом конце.
– Бердин не сыграет в ближайших матчах?
– Ситуация меняется каждый день. Никого не списываем со счетов, а дальше посмотрим. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Напомним, что матч между Россией и Швецией состоится 1 января, начало игры – в 04.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Турнирная таблица – здесь//
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- Валерий Брагин
- Юрий Бабенко
- Молодежная сборная России (хоккей)
- Артур Каюмов
- Михаил Бердин
- Марсель Шолохов