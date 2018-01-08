Юрий Бабенко: "В плане "физики" сборная России никому не уступила на молодежном чемпионате мира"

Тренер молодежной сборной России Юрий Бабенко отметил, что на чемпионате мира в Баффало команда никому не уступала в плане физики, однако отметил, что общий уровень хоккея в сборных стал выше. Напомним, что россияне уступили команде США в 1/4 финала чемпионата мира.

– Средний уровень турнира вырос, что было заметно по крайней мере в нашей группе, – цитирует ТАСС Бабенко. – Мы старались на групповом этапе подтянуть "физику", и чувствовалось, что на этом этапе не уступили никому и даже в чем-то превосходили. У нас команда, всегда претендующая на самые высокие места, осталась впервые без медалей за восемь лет, что говорит о высоком уровне развития хоккея. Те же канадцы за это время три раза были без наград.

Федерация хоккея России сделала все, что нам требовалось для подготовки. Все условия были созданы для тренерского штаба и игроков.