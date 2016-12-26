Тренер молодежной сборной России Юрий Бабенко перед стартовым матчем чемпионата мира против Канады подчеркнул, что для многих игроков понятны основные принципы игры команды, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По словам Бабенко, это самоотдача и выполнение тактических задач.

- Для многих ребят понятны наши принципы: самоотдача, выполнение тактических задач, - сказал Бабенко. - С Канадой надо меньше удаляться. Мы бы не стали никого выделять у соперника.

Трансляция матча Канада – Россия (начало – в 04:00 по московскому времени)